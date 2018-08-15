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15 Ağustos 2018 12:02

Dursunbey er meydanında başpehlivan Ali Gürbüz

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Dursunbey Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Dursunbey er meydanında başpehlivan Ali Gürbüz

15 Ağustos 2018 12:02


Dursunbey’de er meydanı bu yıl yine Kırkpınar’ı aratmadı. 38 başpehlivanın mücadele ettiği müsabakalarda, Kırkpınar’ın yeni Balıkesirli başpehlivanlarından olan Ertuğrul Dağdeviren ve Ali Gürbüz finalde güreşti. Kırkpınar’ın formda ismi Ali Gürbüz rakibini sırt üstü yatırarak zaferini ilan etti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde heyecan dolu anlar yaşanırken, misafirler cazgırlar tarafından tek tek ilan edildi. Güreşleri milletvekilleri, belediye başkanları ve kaymakamlar ile çok sayıda vatandaş takip etti. Güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, başaltında Gökan Öz birinci, Muhammet Günaydın ise ikinci oldu.


Dursunbey Yağlı Güreşleri’nde ağalığı 110 bin liraya Hüseyin Duman kazandı.




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