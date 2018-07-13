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13 Temmuz 2018 13:05

Dursunbey Yaz Okullarının Açılışı Yapıldı

Dursunbey Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü arasında oluşturulan protokolle, 8 farklı dalda açılan yaz okullarının açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Dursunbey Yaz Okullarının Açılışı Yapıldı

13 Temmuz 2018 13:05


Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında İlçede bulunan 7-18 yaş arası çocuklar ve gençler sağlıklı yaşam için sporla buluşuyor. Bu kapsamda İlçede başlatılan yaz kurslarına ilgi oldukça yoğun oldu. Toplam 623 öğrencinin katılım sağladığı Yaz okullarında öğrencilere farklı spor dallarında eğitim alacak.


Yaz okullarının açılış töreni yoğun bir katılımla Saz mesire alanında bulunan kapalı halısahada gerçekleşti. Törene Dursunbey Kaymakam vekili Murat Atıcı, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis Üyesi Ahmet Savran, Dursunbey Belediye Meclis üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Dursunbey İlçe Gençlik ve Spor müdürü Bayram Yıldırım’ın açılış konuşması ile başlayan programda Yıldırım, bu kursların açılmasında büyük emeği bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teşekkür etti. Daha sonra protokol konuşmaları gerçekleşirken, konuşmacıları özellikle çocuklarını bu kurslara gönderen velilerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından kurslara katılan öğrenciler hep bir ağızdan sporcu andını okudular.


Programın sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edilen tişörtler ile Dursunbey Belediyesi tarafından hediye edilen şapkalar öğrencilere hediye edildi. Hatıra fotoğrafı ile son bulan törenin ardından öğrenciler ve velilere özel kokteyl düzenlendi.




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