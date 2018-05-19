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19 Mayıs 2018 14:46

Dursunbey’de Ramazan etkinlikleri başladı

Dursunbey Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilk etkinliği Suçıktı’da gerçekleştirdi.

Dursunbey’de Ramazan etkinlikleri başladı

19 Mayıs 2018 14:46

Birçok ünlü oyuncunun katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.


Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında bu yıl birçok etkinliğe imza atacak olan Dursunbey Belediyesi ünlü bir çok ismi Dursunbey halkı ile buluşturacak. Ramazan ayı için özel etkinlikler hazırlayan Dursunbey Belediyesi, bu yıl yenilenen Suçıktı park alanında tiyatro oyunları, Hacivat Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Köstebekgiller çocuk gösterisi, çeşitli sahne gösterileri ve sürpriz etkinliklerle, vatandaşlara dolu dolu bir Ramazan ayı programı hazırladı.


Bu kapsamda İlçe’de düzenlenen ramazan ayı etkinliklerinin ilkinde, Suçıktı’ya akın eden yüzlerce vatandaş dopdolu bir program yaşadı. Teravih namazı sonrası başlayan etkinlikte Ceyhun Fersoy, Fatih Gülnar, Mahmut Gökgöz, Nihan Tarhan, Orçun Kaptan, Sibel Tomaç, Suna Yıldızoğlu, Yusuf Atala gibi ünlü isimlerin yer aldığı ’Eski Zaman Hikayesi’ tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Yaklaşık bir buçuk saat süren tiyatro gösterisini vatandaşlar ilgi ile izledi. Çocuklar ile çeşitli oyunların oynandığı gecede palyaçolarda çocuklara eşlik ederek onlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlara hint kınası ile ücretsiz olarak dövme yapıldığı etkinlikte, Belediye tarafından vatandaşlara Osmanlı Macunu, Patlamış mısır, Şerbet ikramı da yapıldı.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın da yakından takip ettiği etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Başkan Bahçavan etkinliklere gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.




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