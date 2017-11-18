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18 Kasım 2017 20:14

Edremit Bld. Gürespor - Bursa Bşb. Budo maçının ardından

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Edremit Bld. Gürespor - Bursa Bşb. Budo maçının ardından

18 Kasım 2017 20:14

Ligi’nin 8. haftasında Bursa Bşb. Budo Takımını misafir eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmayı 73-63 skorla tamamladı ve maçın ardından antrenörler karşılaşmayı değerlendirdi.


Edremit Bld. Gürespor Takımı Başantrenörü Ömer Buharalı, “Geçen hafta yoğun bir programdan çıktık. Fikstür yoğun şekilde devam ediyor. Kendi karakterimizi ortaya koyarsak maç kazanabiliriz. Son 3 maçta iyi bir karakter ortaya koyduk. Sezon başında iyi savunma yapan bir takım değildik. Ama şimdi rakibe kolay sayı şansı vermiyoruz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Savunmayı yaptığımızda hücum da iyi oluyor. Oyuncularımızın hepsi iyi. 3 uzun oyuncumuzla faul problemleri yaşamasaydık daha iyi olabilirdi. Yaptığımız rotasyonlar sonucunda iyi cevaplar aldık. Sevindirici bir sonuçla ayrıldık. Bursa’ya tebrik ediyorum. İyi bir takım. İyi mücadele ediyor. Son iki maçı kazandılar ve ligde de bizim üzerimizdelerdi. Onları da kutluyorum” dedi.


Edremit takımı oyuncusu Hande Çelebi ise, “Bursa iyi ve ciddi bir takım. Mücadelelerinden dolayı onları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. İstedik, savaştık ve oldu. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da böyle devam edeceğiz” diye konuştu.


Bursa Bşb. Budo Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı ise, “Zor bir karşılaşmaydı. Seyircisiz bir maç oldu. Kazanmak için geldik ama iyi mücadele edemedik. Güre takımını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler” dedi.


Bursa takımı oyuncusu Burcu Erbaş da, “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. İki takım da sahada iyi mücadele etti. Ama kazanan taraf orası oldu. Üzgünüz” şeklinde konuştu.




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