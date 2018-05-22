Edremit’te fırınlara Ramazan denetimi

Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede ki fırınlara yönelik denetimler artırıldı. İlçe genelinde ekmek ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri denetlendi. Ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik işletmelerde incelemelerde bulunan ekipler, işyerlerinin genel düzeni, genel temizlik kuralları, alet, ekipman temizliği, kişisel temizlik, depolama ve muhafaza koşulları, ekmek ve pidelerin gramajlarına uygun olup olmadığı gibi kriterlerde kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde birçok fırınının üretim kurallarına uyduğu belirlenirken kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere, tutanak tutup, eksiklerini gidermeleri için uyarıda bulunuldu. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, halkın en önemli tüketim maddelerinden olan ekmeğin ve Ramazan ayında üretilen pidelerin sağlıklı bir şekilde sofralara ulaşabilmesi için belediye olarak fırınların düzenli olarak denetlendiğini belirterek Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerin devam edeceğini söyledi.