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27 Haziran 2017 17:05

Edremit’te kaza: 1 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye uçtu.

Edremit’te kaza: 1 ölü

27 Haziran 2017 17:05

Kazada, araç sürücüsü yaşamını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Edremit’i dağ yolundan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edremit’ten Yenice istikametine gitmekte olan Cevdet Karataş idaresindeki 77 YD 946 plakalı otomobil yolun 10 km’de direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Ters dönen araçta, sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan bir kişi de yaralandı. Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kaza ile ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.




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