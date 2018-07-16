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16 Temmuz 2018 18:17

Edremit’te modern caddeler oluşturuluyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Akçay ve Zeytinli ve Sarıkız Mahallesi´ndeki yollar parke taşla kaplanarak yenileniyor.

Edremit’te modern caddeler oluşturuluyor

16 Temmuz 2018 18:17

80 bin metrekare parke taş kaplaması ile bozuk ve eskimiş pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor.


Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´nün çalışmaları ilçenin farklı mahallelerinde devam ediyor. Akçay, Zeytinli ve Sarıkız Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda toplam 80 bin 149 metre kare parke taş kaplaması, 17 bin metre oluk taşı, 12 bin metre bordür taşı kullanılarak önce altyapısından başlanılarak bozuk cadde ve sokakların üst yapısı yenileniyor.


Öncelikle altyapıda yağmur suyu drenaj hatları gözden geçirilirken üst yapısında ise, parke taş kaplama, yağmur suyu olukları, kaldırım düzenlemeleri ile çağdaş ve modern kentlere yakışır bir görünüme kavuşturuluyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da sık sık çalışmaları yerine takip ederek ekiplerden bilgi alıyor.


Edremit’te el değmedik sokak bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Saka, "Edremit’in hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Çağdaş bir Avrupa kenti oluşturma hedefimizin peşinde merkez ve kırsal mahallelerimize yatırımlarımız devam ediyor" dedi.




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