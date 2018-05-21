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21 Mayıs 2018 16:45

Emekli polis evinde ölü bulundu

Balıkesir’de emekli polis memuru Hülya Çakmak evinde ölü bulundu.

Emekli polis evinde ölü bulundu

21 Mayıs 2018 16:45


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde ikamet eden 51 yaşındaki Hülya Çakmak’ın komşuları, sabah saatlerinde emekli polisin ikamet ettiği evin kapısını çaldı. Lösemi hastası olduğu öğrenilen kadından yanıt gelmeyince şüphelenen komşuları, dün akşam İzmir’e gittiği öğrenilen eşine durumu bildirdi.


Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verilirken, eşinin izniyle evin penceresinden içeri giren ekipler, Hülya Çakmak’ın yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı.


Olaya jandarma ekipleri ve savcılık el koyarak, evde incelemelerde bulundu.




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