Erdek Kaymakamı Çalık: “Kurban derilerinizi THK’na bağışlayın”

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık kurban derisinin bir milli servet olduğuna dikkat çekerek “Türk Hava Kurumu, milli bir kurumumuzdur. Kurmuş olduğu üniversite, havacılar yetiştirmektedir. Bugün, yine başarılarıyla gurur duyduğumuz Türk Hava Yollarımızda görev yapan pilotların yüzde 60’ı yabancılardan oluşuyor. Yani, uluslararası bir markamız olan Türk Hava Yolları’nın, pilot ihtiyacı da vardır. İşte Türk Hava Kurumumuz, bunu sağlamak için de ciddi çalışmalar yapıyor. Yine bu kurumumuzun çok ciddi bir yangın söndürme ekibinin yanı sıra sağlık alanında görev yapan helikopterleri var. Kurban derilerini, mutlaka bu kurumumuza bağışlayın. Milli servet olan derilerimizi bozulmadan, bu kurumumuzdan gelecek görevlilere teslim ederseniz, Türk Hava Kurumunun güçlenmesine katkı sağlayacaksınız”dedi.