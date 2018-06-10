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10 Haziran 2018 16:32

Erdekli sporcular Çanakkale’den şampiyon döndü

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü’nün kız ve erkek takımı Çanakkale’de yapılan TAF Atletizm Festivali Bölge Şampiyonası’na katıldı.

Erdekli sporcular Çanakkale’den şampiyon döndü

10 Haziran 2018 16:32

Sporcular, sezonun son yarışmasından da şampiyon olarak dönmeyi başardı.


Çanakkale’de yapılan şampiyonada R. Beren Özgü, yüksek atlama bölge birincisi, Mina Bayer, bin metre bölge birincisi, Cenk Karabacak, yüksek atlamada bölge birincisi, fırlatma topu atmada bölge ikincisi olurken, takımda yer alan diğer sporcular da yarıştıkları branşların da ikincilikler, üçüncülükler elde ettiler. Ekim ayında, Isparta’da katıldıkları sezonun ilk yarışına kupayla başlayan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun son yarışmasında da bölge şampiyonu olarak birincilik kupasını kazanmayı başardı.


Şampiyona sonrası açıklama yapan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Niyazi Gülhan, “Yorucu bir sezon oldu. Ancak yarışmalarda elde ettiğimiz dereceler yorgunluğumuzu bir anda alıp götürüyor ve diğer yarışmaya konsantre oluyoruz. Bu sezonun son yarışını Çanakkale’de yaptık. Önümüzdeki sezon için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız” dedi.




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