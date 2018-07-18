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18 Temmuz 2018 15:06

Erdek’te ‘Aşk festivali’ zamanı

Erdek, Aşk ve Müzik Festivali’ne hazırlanıyor.

Erdek’te ‘Aşk festivali’ zamanı

18 Temmuz 2018 15:06


Erdek’te düzenlenecek “2. Erdek Zamanı Aşk ve Müzik Festivali”nin programı açıklandı. 19-20-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, öğretmenevinin önünden ve Cumhuriyet alanına yapılacak açılış korteji ile dans gösterisi ile başlayacak. Gece de “Aşk ve Erdek” konulu söyleşi düzenlenecek. Gazeteci-yazar Önder Balıkçı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye konuşmacı olarak Yeşilçam efsanesi oyuncu Ahmet Mekin, oyuncu Erol Tezeren ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik konuşmacı olarak katılacak. Günün son etkinliğinde, Türk pop müziğinin tanınmış sesi Rober Hatemo’nun halk konseri ile sona erecek. Festival bisiklet turu ile devam edecek.


2. Gün Cumhuriyet alanında, minikler bale gösterisi, Roman oyunları gösterisi, tango-vals dans gösterisi gerçekleşecek ve akşam “Aşk Festivali Dans Yarışması” yapılacak. Akşam ise Cumhuriyet alanında, Genco Erkal, Yaşamaya Dair-Bursa Cezaevi’nden Mektuplar isimli oyununu sahneye konacak. Aynı akşam, Erdek Alaattin Mahalleri, “Düşler Parkı”nda, sembolik “Çerkez Düğünü” etkinliği gerçekleştirilecek.


21 Temmuz 2018 Cumartesi festivalin üçüncü ve son gününde, yelken yarışması düzenlenecek. Erdek Limanı’nda, gönüllülerin katılacağı deniz temizliği yapılacak. Akşamına da Cumhuriyet alanında, “Erdek Kültür ve Sanat Platformu” tarafından şiir dinletisi sunulacak ve Cumhuriyet alanın da, “Benim Gözümle Erdek” isimli resim yarışmasının ödül töreni yapılacak.




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