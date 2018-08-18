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18 Ağustos 2018 15:05

Esnaf sicil affı bekliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Tuhafiyeciler ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici son yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından esnafın sicil affı beklentisinin arttığını ifade etti.

Esnaf sicil affı bekliyor

18 Ağustos 2018 15:05


Kurban Bayramı’nın sönük geçeceğini tahmin ettiğini ifade eden Başkan Gemici “ Esnafın dört gözle beklediği yılda iki tane bayram var. Bunlardan birisi de Mübarek Kurban Bayramımız. Kurban Bayramında da kış sezonuna giriş olduğu için, esnafın genelde işleri kış mevsimine başlangıç olarak çok iyi olurdu. Bu dönem dolardaki afaki yükseliş İstanbul’dan bütün esnafın mal almasına engel oldu. Tüccarların büyük bir çoğunluğu elindeki malı satmaz hale geldi. Parası ile dahi mal isteseler esnafımız birçok firmadan mal gelmediği için, kış sezonunu açamadı. Yaz sezonunda elinde kalan malları satacağı için, bu Kurban Bayramı’nın sönük geçeceğini tahmin ediyorum” dedi.


Hükümetin son yaşanan ekonomik savaşla birlikte bir çok sektöre yönelik önlemler alması ile birlikte bu önlemler arasında küçük esnafı da katacağına inandığını ifade eden Gemici, “ Bu taşlar yerine oturur da ülkemizin genelde kış döneminde sıkıntı yaşamaması için, bir an önce hükümetimizin küçük esnafla ilgili gerekli tedbirleri alacağına da ben çok inanıyorum. Bakanlığımızın açıklamalarından da bunları görüyor, duyuyoruz. Esnafın dört gözle beklediği sicil affıdır. Sicil affı gerçekleşirse esnafın maddi bakımdan büyük bir darboğaz yaşadığı bu dönemde önünün açılması demektir" şeklinde konuştu.




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