Fırıncılara imsakiyeli kese kağıdı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek fırınlarında geleneksel olarak Ramazan Pideleri pişirilmeye başlandı. Vatandaşlar fırından yeni çıkmış pide satın almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınları dolaşıp sıcak pide satın alan vatandaşlara kolaylık olması amacıyla belediye tarafından imsakiye şeklinde bastırılan pide kese kağıtları dağıttı. Fırıncıların ve vatandaşların beğenisini kazanan pide kese kağıtları 40 bin adet basıldı. Yetkililer kese kâğıtlarının Ramazan Ayı boyunca dağıtımının devam edeceğini bildirdi.