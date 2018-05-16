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16 Mayıs 2018 17:56

Fırıncılara imsakiyeli kese kağıdı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi Ramazan ayının simgesi haline ramazan pidesinin rahat taşınması amacıyla Altıeylül ilçe sınırlarında bulunan ekmek fırınlarına imsakiyeli kese kağıdı dağıttı.

Fırıncılara imsakiyeli kese kağıdı

16 Mayıs 2018 17:56


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek fırınlarında geleneksel olarak Ramazan Pideleri pişirilmeye başlandı. Vatandaşlar fırından yeni çıkmış pide satın almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınları dolaşıp sıcak pide satın alan vatandaşlara kolaylık olması amacıyla belediye tarafından imsakiye şeklinde bastırılan pide kese kağıtları dağıttı. Fırıncıların ve vatandaşların beğenisini kazanan pide kese kağıtları 40 bin adet basıldı. Yetkililer kese kâğıtlarının Ramazan Ayı boyunca dağıtımının devam edeceğini bildirdi.




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