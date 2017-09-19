Gaziler Günü, Havran İlçesinde kutlandı

Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından okunan şiirler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Törenin sonunda ise Belediye tarafından Kent Müzesi bahçesinde Gazi ve Şehit aile yakınlarına yemek ikramı verildi. Törene, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Süleyman KILIÇ, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Tur, Sivil toplum temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.