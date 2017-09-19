Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 14:59

Gaziler Günü, Havran İlçesinde kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Balıkesir’in Havran ilçesinde tören düzenlendi.

Gaziler Günü, Havran İlçesinde kutlandı

19 Eylül 2017 14:59


Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından okunan şiirler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Törenin sonunda ise Belediye tarafından Kent Müzesi bahçesinde Gazi ve Şehit aile yakınlarına yemek ikramı verildi. Törene, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Süleyman KILIÇ, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Tur, Sivil toplum temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç