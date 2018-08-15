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15 Ağustos 2018 16:20

Hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulaması

Balıkesir’de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulaması

15 Ağustos 2018 16:20


Kurban Bayramı’nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi Balıkesir’de uygulandı. Proje kapsamında Balıkesir-Bursa Karayolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.


Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi.


Balıkesir’deki uygulamada çocuklar ve aileleri trafik polislerine teşekkür etti. Çocuklar trafik polislerinin motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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