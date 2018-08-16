Hatim cemiyeti düğünü aratmadı

Hatim indiren öğrencilere aileleri ve yakınları tarafından altın takıldı.

Beşiktepe Mahallesi’ndeki hatim cemiyetinde, öğrenci aileleri tarafından el birliğiyle hazırlanan keşkek, pilav, irmik tatlısı ve soğuk içecekler, cami bahçesinde davetlilere ikram edildi. Cemiyete köy sakinleri büyük ilgi gösterdi. Beşiktepe Camii İmamı İsmail Galaba, "2 ay önce başladığımız Kur’an kursuna 30 öğrencimiz katıldı. 14’ü bugün hatim indirdi. Bir hafta daha devam edeceğiz. Arzumuz küçük yaşta çocukların mukaddes kitabımızı okumalarını sağlamak" dedi.

Çocuklar ve aileleri büyük sevinç yaşarken, hatim cemiyetinde düğün gibi takı merasimi de yapıldı. Hatim indiren öğrencilere aileleri ve yakınları tarafından çok miktarda altın takıldı.