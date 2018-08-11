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11 Ağustos 2018 14:19

İlk gün 23 bin dekar zeytinlik havadan ilaçlandı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Birliği Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Edremit Körfezi Bölgesinde zeytin sineğine karşı havadan lokal ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

İlk gün 23 bin dekar zeytinlik havadan ilaçlandı

11 Ağustos 2018 14:19


Zeytin sineği popülasyonunun eşik değerlerin üzerine çıkması sonucunda Körfez Bölgesinde Ayvalık İlçesi Cunda, Şirinkent, Keremköy mahallinde ve Edremit İlçesi Narlı, Doyuran, Avcılar Altınoluk Fener mahallinde lokal uçakla ilaçlama çalışmaları yapıldı. Meteorolojik faktörlerin müsaade ettiği ölçüde ilk gün faaliyetlerinde 23 bin dekar zeytinliğin uçakla ilaçlama çalışmaları yapıldı. Bu ilaçlama faaliyetlerinde 460 litre Alphacypermethrin ULV zirai ilaç ile bin 840 litre ziray (cezbedici) kullanıldı.


Zeytin popülasyonunun diğer bölgelerde de eşik değerlerin üzerine çıkması halinde, lokal olarak yürütülmekte olan ilaçlama çalışmaları, diğer bölgelerde de titizlikle uygulanacak.




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