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28 Mayıs 2018 09:58

İyi Parti ilçe başkanı çarptı kaçtı

Balıkesir’in Havran İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Saraçoğlu’nun bir araca arkadan çarpıp kaçması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İyi Parti ilçe başkanı çarptı kaçtı

28 Mayıs 2018 09:58


Edinilen bilgiye göre, kaza Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 SJ 077 plakalı araca, İyi Parti Havran İlçe Başkanı Mehmet Saraçoğlu idaresindeki 10 H 5119 plakalı minibüs arkadan çarptı.


Kazazede fotoğraflarıyla bu durumu sosyal medyada paylaştı. Adını açıklamayan kazazede, "Bu kişi birazdan gidecek. Tutanağı tutana kadar durun yoksa nereden bulacağım bir daha Mehmet Saraçoğlu’nu. Polisler de aranızda halledin deyip uzaklaştılar. Bundan cesaret alan Mehmet Saraçoğlu tutanak yok para da vermem ben Havran İyi Parti ilçe başkanıyım diyerek kaza yerinden kaçtı"dedi.




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