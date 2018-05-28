İyi Parti ilçe başkanı çarptı kaçtı

Edinilen bilgiye göre, kaza Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 SJ 077 plakalı araca, İyi Parti Havran İlçe Başkanı Mehmet Saraçoğlu idaresindeki 10 H 5119 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Kazazede fotoğraflarıyla bu durumu sosyal medyada paylaştı. Adını açıklamayan kazazede, "Bu kişi birazdan gidecek. Tutanağı tutana kadar durun yoksa nereden bulacağım bir daha Mehmet Saraçoğlu’nu. Polisler de aranızda halledin deyip uzaklaştılar. Bundan cesaret alan Mehmet Saraçoğlu tutanak yok para da vermem ben Havran İyi Parti ilçe başkanıyım diyerek kaza yerinden kaçtı"dedi.