Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Susurluk’un Danaveli Mahallesi’nde B.D. ve oğlu N.D. nin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde yapılan aramada 580 gram kubar esrar ve 118 kök kenevir bitkisi yakalandı.

Jandarma ekipleri diğer bir uyuşturucu operasyonunu Savaştepe’nin Karaçam Mahallesi Kiremitocağı mevkinde yaptı. C.Y. ve N.Y.’nin tarlasının kenarında kurutulmaya bırakılmış durumda 800 gram kubar esrar ele geçirildi. B.D., N.D. ve N.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.