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16 Ağustos 2018 11:09

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri Balıkesir’in Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı operasyonlarda bin 380 gram esrar ile 118 kök kenevir ele geççirdi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

16 Ağustos 2018 11:09


Edinilen bilgiye göre, jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Susurluk’un Danaveli Mahallesi’nde B.D. ve oğlu N.D. nin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde yapılan aramada 580 gram kubar esrar ve 118 kök kenevir bitkisi yakalandı.


Jandarma ekipleri diğer bir uyuşturucu operasyonunu Savaştepe’nin Karaçam Mahallesi Kiremitocağı mevkinde yaptı. C.Y. ve N.Y.’nin tarlasının kenarında kurutulmaya bırakılmış durumda 800 gram kubar esrar ele geçirildi. B.D., N.D. ve N.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.




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