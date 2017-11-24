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24 Kasım 2017 08:48

Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde sahaya indiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışma Evi tarafından ilçe merkezindeki Talatpaşa Caddesi’ne bir stant kurularak, kadına şiddete son verilmesine yönelik kamuoyuna brifing verildi.

Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde sahaya indiler

24 Kasım 2017 08:48


Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğünde kurulan Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi’nin çalışanları tarafından hazırlanan broşür ve el ilanlarının dağıtıldığı standa; Ayvalık Kent Konsey Kadın Platformu ile Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi kadınlar da destek verdi.


Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Sorumlusu Emre Batur’un yanı sıra Kadın Danışma Evi sosyologlarından Zeynep Cantürk ve kurumun personeli Mesut Pelivan’ın öncülüğünde kurulan stantta 25 Kasım’da Ayvalık Belediyesi’ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi’nde düzenlenen; kadına yönelik şiddet, mücadele yöntemleri ve örnek vakaların da anlatılacağı panelin tanıtımı yapıldı.


Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak olan panelde; Maltepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Narin Bağdatlı Vural’ın ‘Toplumsal bir sorun olarak kadına yönelik şiddet’, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Ayten Can Tunalı ‘Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal cinsiyet eğitiminin önemi’ ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Avukat Sevtap Kasımoğlu’nun da ‘Hukukta kazanımlar ve uygulamalar’ konularında katılımcıları bilgilendirecekleri öğrenildi.




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