Kafaoğlu’ndan Altıeylül Belediyesi’ne ziyaret

Altıeylül Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Avcı’yı ziyarette siyasetçilerin teşkilatla uyumunun gerekliliğinden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, belediyelerin de teşkilatla olan uyumuna dikkat çekti. Büyükşehir olarak bütün ilçelere aynı yakınlıkta olduklarını belirten Kafaoğlu, hizmet verme noktasında adil davranacaklarını söyledi. Kafaoğlu, “İl başkanımızla beraber ilçeleri dolaşmaya başladık. Cumartesi günü, Bandırma, Erdek, Gönen, Pazar günü de Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerimizi dolaştık. Bu işin evveli teşkilat, ortası teşkilat sonrası teşkilattır. Siyaset yapıyorsanız bunu asla unutmayacaksınız. Teşkilatlar olmasa ne meclis üyeleri olur, ne belediye başkanları olur, ne de milletvekilleri. Yaptığımız çalışmalarda teşkilatı güçlendirmeye, çalışmalarını kolaylaştırma noktasında yerel yönetimler olarak gayret sarf etmemiz lazım. Altıeylül belediyecilikte bizim ilk göz ağrımız. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra herkesin iki tane başkanı oldu. Büyükşehir’in gücünü, hizmetlerini faaliyetlerini her ilçeye hissettireceğiz. Adil olacağız, her ilçe hak ettiği desteği, yatırımı alacak. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, eksikliklerini tamamlayacağız. Adaletli olacağız. İlçe bazında yatırım miktarlarına baktığımızda Altıeylül’ün Büyükşehir’den alacağı, birçok eksiği var. İnşallah onları da zaman içinde telafi edeceğiz. Teşkilatımızda büyük bir heyecan var. Balıkesir Büyükşehir olunca iki merkez ilçe belediye olmuştu. Karesi ve Altıeylül. 2004’de nasıl Türkiye ortalamasının üstünü almış Balıkesir varsa aynısını 2019’da inşallah gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz her zaman desteğe hazırız” şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Avcı, “Altıeylül’de birlik ve beraberlikle hareket etmeye çalıştık. Şimdi biz de aynı inançla birlik ve beraberlikle çalışmak için aynı gayreti gösteriyoruz. İilçemize güzel hizmetler yapmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.