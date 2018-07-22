Karadenizliler 14’üncü kez Kazdağları’nda buluştu

Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen Kazdağları Karadenizliler Yayla Şenlikleri, Edremit Körfezi’nde ve yakın illerde yaşayan Karadenizlilerin yoğun katılımıyla Kazdağları’nın Talimalanı mevkiinde gerçekleştirildi. Şenliğe katılan Karadenizliler ve yöre halkı birlikte omuz omuza horon tepti, yöresel sanatçıların seslendirdiği Karadeniz türküleri ile coştu. Gün boyu süren şenliklerde vatandaşlar mangal yaktı, salıncakta sallandı. Doğanın ve temiz havanın keyfini çıkardı.

14’üncü Geleneksel Kazdağları Karadenizliler Yayla Şenlikleri’ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak arkanızdayız, yanınızdayız. Ne isterseniz vermeye hazırız. İnsan odaklı bir belediyecilik yapıyoruz. İnsanın olduğu her yere hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu. Artık belediyecilikte trend değişti. Doğumdan ölüme kadar insanın yanında olmak lazım. Bununla beraber olmak lazım. Onun duygu ve hislerini paylaşmak lazım.” dedi. Daha sonra desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’ya plaket sunumu yapıldı.

Şenliklere AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve çok sayıda vatandaş katıldı.