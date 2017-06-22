Karesi’de havuzlar bu yıl 13 bin çocuğu ağırlayacak

Çocuk oyunları ve zihinsel aktivitelerin olduğu havuzlarda çocuklar bu yıl ilk kez bilinçli bisiklet kullanacak, ebru gibi sanatsal faaliyetler yapacak, bocce oynayıp, paten, kaykay kayacak, ata sporu yay ve ok ile tanışarak Karesi’de kaliteli zaman geçirecek.

Karesi Belediyesi, 4 okulun bahçesine kurduğu portatif yüzme havuzları ile çocuklara bu yılda 3 Temmuz’da yüzme öğretmeye başlayacak. Bu zamana kadar 14 bin 721 çocuğa yüzme öğreten Karesi Belediyesi’nin bu yılki hedefi 13 bin çocuğa yüzme öğretmek. Bu yıl diğer yıllara göre daha kapsamlı hale getirilen "Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye" projesi kapsamında; çocuk oyunları, zihinsel aktiviteler, bilinçli bisiklet kullanımı, ebru gibi sanatsal faaliyetler de yer alacak. Bunların yanı sıra çocuklar ilk kez okul bahçesinde bocce, paten, kaykay yapacak, ata sporu yay ve ok ile tanışacak.

Belediye tarafından bu yıl 3’üncü kez hayata geçirilecek olan "Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye" projesi kapsamında havuzlar; Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi, Fatih İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Zafer İlkokulu’na kurulacak. 2000 ve 2010 arası doğumlu çocuklar, ilgili okullarda ve Karesi Spor Tesislerinde ücretsiz kayıtlarını yaptırabilecek.

2 dönem halinde yapılacak olan eğitimlerin birinci dönemi 3 Temmuz - 29 Temmuz arası, ikinci dönem de 31 Temmuz 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Okullarda kurulan havuzlar sayesinde çocukların okullara gönüllü gideceğine dikkat çeken Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,"Okullarımızın bahçelerinin 365 gün nefes alır hale gelmesini kapılarını mahalle sakinlerine açmasını istedik. Bunun içinde okul bahçelerinin fiziki şartlarını yeniledik. Biz bu yıl dört okulumuzun bahçesine yine havuzlarımızı kurduk. Bu havuzları bahçeye kurarken, çocuklarımızın bugün ve gelecekte ’Karesi’de yaşadığım için çok şanslıyım’ diyebilmelerini istiyoruz. Özellikle denize gidemeyen ailelerin çocukları havuzlarda hem yüzme öğrenecek hem de çok güzel anılar biriktirecek. Çocuklar, havuzlarda uzman eğiticilerin gözetiminde hijyenik koşulların sağlandığı bir ortamda eğitim görecek" dedi.