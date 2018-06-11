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11 Haziran 2018 13:40

Karesi’de Mekke konferansı

Araştırmacı Sanat Tarihçisi Talha Uğurluel, Karesi Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla Bedesten Alanı’nda düzenlediği "Mukaddes Şehir Mekke" konferansı ile Karesililerle buluştu.

Karesi’de Mekke konferansı

11 Haziran 2018 13:40

Konferansa katılan bin kişiye Kuran-ı Kerim hediye edildi.


Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katıldığı konferansta, tarih, sanat tarihi ve dinler tarihi çerçevesinde Mekke’yi anlatan Talha Uğurluel katılanları Müslümanların kutsal şehri, İslam’ın kalbi Mekke’ye yolculuğa çıkardı. Sinevizyon eşliğinde konuşan Talha Uğurluel, kendisini dikkatle dinleyenlere adeta Mekke gezisi yaptırdı. Mekke, Kâbe, Mescid-i Haram, Hz. Ebubekir’in evi gibi kutsal yerler hakkında bilgi veren Uğurluel, Osmanlı padişahlarının kutsal topraklara verdiği öneme de değindi. Hicaz bölgesinde çölde Osmanlı eserlerine rastlandığını ifade eden Uğurluel, Müslümanlara ait en güzel üniversite şehrinden birinin Mekke, diğerinin Medine, bir diğerinin ise Kudüs olduğunu vurguladı.


Karesi’ye kattığı değer ve güzel konferansı için Talha Uğurluel’e teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, "Bu akşam Bedesten Alanı’nda gerçeklesen Mukaddes Şehir Mekke konferansına ilgi çok büyüktü. Dinleyiciler, İslam’ın kalbi olan kutsal şehir Mekke’yi, Talha Uğurluel’in muhteşem anlatımıyla daha yakından tanıdı. Kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek hediye takdim etti. Karesi Belediyesi konferansın ardından katılımcılardan bin kişiye Kuran-ı Kerim hediye etti.




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