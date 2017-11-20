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20 Kasım 2017 11:34

Karesispor’da hedef Türk Telekom’u mağlup etmek

Türkiye Basketbol 1.

Karesispor’da hedef Türk Telekom’u mağlup etmek

20 Kasım 2017 11:34

Ligi’nin 10. haftasında Karesispor Çarşamba günü Türk Telekom’u ağırlayacak. Karesispor’da hedef Türk Telekom’a ligde ilk yenilgiyi tattırmak.


Hafta sonu oynadığı Bursaspor Durmazlar deplasmanından önemli bir galibiyet alarak dönen Karesispor, kendi sahasında dolu tribünler önünde lider Türk Telekom’a ilk yenilgisini tattırarak, ligde kendisine avantaj elde etmek istiyor.


Karesispor karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken, antrenman sonrası açıklamada bulunan Başantrenör Fahri Güler, bu kritik karşılaşmanın Balıkesir’de oynanacağına dikkat çekerek, basketbol severleri Çarşamba günü Kurtdereli Spor Salonu’na davet etti. Güler, ’’Hafta sonu zor Bursa deplasmanında kritik bir galibiyet aldık. Ancak o galibiyetin daha da değerli olması için Türk Telekom’u yenmemiz gerek. Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hedefiyle kurulmuş, kadrosunda önemli isimler olan iddialı bir takım. Şu ana kadar oynanan dokuz maçta yenilgileri yok. Ancak bizim de Balıkesir’de seyirciyle bütünleştiğimizde yenemeyeceğimiz takım olmadığına inanıyorum. O yüzden herkesi Kurtdereli Spor Salonu’na davet ediyorum" dedi.


Karesispor-Türk Telekom karşılaşması 22 Kasım Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İbrahim Altıntaş, Orkun Yurtdaş ve Hande Öztürk üçlüsü yönetecek.




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