Karlahan basından destek istedi

Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor’un Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve Kulüp Basın Sözcüsü Kayhan İpek düzenledikleri basın toplantısı ile son günlerde Bandırma kamuoyunda gündem oluşturan konular hakkında açıklamalarda bulundular.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını belirten Kayhan İpek, “Bu zaman diliminde mali disiplin içinde çok yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Balıkesir gezimizde büyük ilgi gördük ve bizi sahiplendiklerine şahit olduk. Stad kira borcumuzu yapılandırarak ödemelerine başladık. İsmail Ertekin’e de ilk ödemelerimizi yaptık. Bandırma’nın ana caddelerini Bandırmaspor bayraklarıyla donatacağız. İş adamlarımız ve esnafımız kendi adlarını taşıyan bayrakları sipariş verebilirler. Her bir bayrağın bedeli Bin 500 lira olacak. Takım Otobüsümüzü de yeniden giydiriyoruz. Bir süredir sosyal medyada Hocamız Hüseyin Yenikan ile ilgili karalayıcı yazılar yer alıyor. Hoş olmayan bu yazıları kabul etmemiz mümkün değil. Ali Kafadar’ı seviyoruz. Bu kulübe emekleri geçti. Ancak bu tür yazıları yazmasını istemiyoruz. Hocamız Hüseyin Yenikan’ın yanındayız” dedi.

Göksel Karlahan: "Basın bizim yanımızda olsun"

Vefa yılında basının da Bandırmaspor’un yanında olmasını istediklerini ifade eden Başkan Göksel Karlahan, “Basından basın sözcümüz Kayhan ipek’in açıklamaları dışında spekülatif haberler yapmamasını rica ediyoruz. Zor günleri el ele atlatmak zorundayız. 12 Milyon lira borç devraldığımızı tabi ki biliyoruz. Bu borcu bilerek bu yükün altına girdik. Asla ağlamıyoruz, işimizi layığı ile yapmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda zorlukları aşmaya başladık. Eskiyi kötülemeye ve geçmiş yönetimlerle kaybedecek zamanımız yok. Ali Kafadar’ı çok severim. Burada oynamak istediğini bana iletti. Bende kendisine olur dedim. Ancak hocamızla konuştuğumda o mevki için ihtiyaç olmadığı söyledi. O yüzden ben söz versem de transferi gerçekleştiremedik. Ancak profesyonel olması konusunda elimizden gelen yardımı kendisine yaparız. Takımda şu an 33 futbolcu var. Hedeflerimizin ne olacağını zaman bize gösterecek. Bandırmaspor her zaman hedefleri yüksek olan bir kulüp olmuştur“ dedi.

Göksel Karlahan: "İsmail Ertekin ’Benim muhatabım siz değilsiniz’ "dedi.

Bandırmaspor’u geçtiğimiz yıl çalıştıran Teknik Direktör İsmail Ertekin’e 180 bin TL’lik alacağının ödenmemesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Karlahan, "Geçmiş yönetim İsmail Ertekin ile bizden önce protokol imzalamış. Bu protokole göre, borç ödenmez ise 30 Haziran’da kulüp transfer yasağı alır maddesi konulmuş. 180 Bin lira olan borcu da tek ödeme şartı almışlar. Konuyla ilgili olarak İsmail Ertekin’i aradım. Kendisi bana sen benim muhatabım değilsin, benimle değil avukatımla görüşün dedi. Biz hocamızın bizimle uzlaşmasını beklerdik. Şimdi borcumuzu ödemeye başladı “ dedi.