Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:52

Kayıp tekne karaya oturmuş olarak bulundu

Çanakkale’den Bodrum’a seyir halindeyken irtibatı kesilen tekne Ayvalık açıklarına karaya oturmuş olarak bulundu.

Kayıp tekne karaya oturmuş olarak bulundu

10 Haziran 2018 13:52

Tekne sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Bodrum’a intikal etmek üzere yelkenli bir tekne ile denize açılan iki şahıstan haber alınamadığı ihbarı alındı. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 3 Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinde Delfin isimli tekne, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi güneyinde karaya oturmuş halde tespit edildi. Teknede bulunan iki kişi Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Şahısların GSM telefonları ile iletişim kuramadıkları öğrenildi.


Sahil Güvenlik botu tarafından karaya oturduğu yerden kurtarılan tekneye, Ayvalık Limanı’na intikali süresince Sahil Güvenlik eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç