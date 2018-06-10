Kayıp tekne karaya oturmuş olarak bulundu

Tekne sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Bodrum’a intikal etmek üzere yelkenli bir tekne ile denize açılan iki şahıstan haber alınamadığı ihbarı alındı. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 3 Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinde Delfin isimli tekne, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi güneyinde karaya oturmuş halde tespit edildi. Teknede bulunan iki kişi Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Şahısların GSM telefonları ile iletişim kuramadıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından karaya oturduğu yerden kurtarılan tekneye, Ayvalık Limanı’na intikali süresince Sahil Güvenlik eşlik etti.