Kazdağının ritmini çalıyorlar

kez ritme ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü ritim sanatçısı Mısırlı Ahmet Ritim ve Sanat Kampı çalışmalarına başladı. Dünyanın birçok yerinden 100 kadar ritim meraklısı Balıkesir’in Edremit ilçesinde buluşuyor.

Son 11 yılda dünyanın 45 ülkesinden binlerce kişiye ritm öğreten Mısırlı Ahmet, Sina Çölü’nde başladığı sanatını Kazdağları ile büyüterek eğitimlerde 11. yıla ulaştığını ifade etti. Mısırlı Ahmet, “Kazdağları bizim için çok özel bir mekan. İda Dağları, mitolojik, buranın oksijeni, kuru havası, belediye ile kurduğumuz müthiş bir dostluk. Burası evimiz gibi oldu. Çok seviyoruz burayı” dedi.

Mısırlı Ahmet yeni ritmlerim müjdesini vererek “Çok yeni ritmler var her sene olduğu gibi. Çünkü tekrar etmiyorum. Ben sevmiyorum. Her sene birşeyler çıkıyor. Kampı bekliyoruz. Geldiğimiz an muhakkak paylaşalım diye. Yeni ritmler ve yeni parçalar var. Onları geçeceğiz. Daha üçüncü günündeyiz. Başladık ve bayağı bir mesafe aldık. Gün ve gün içine girip kaybolmak istiyoruz. Tekrar yeniden yapılanmak için.”dedi.

11 senede 40’ın üzerinde ülkeden kampa katılım olduğunu ifade eden Mısırlı Ahmet, “Yurt içi tabii ki ağırlık ama yurt dışından da bütün tatillerini, programlarını bir sene önceden burası için ayarlayan insanlar var. 40 ülkeden insan gelmiş yani. Şimdi ise 7-8 ülke var. Her an Arjantın’den, Brezilya’dan birisi gelebiliyor. Sırf bu kamp için Edremit’e geliyorlar. Bu büyük bir mutluluk. Sanat her zaman diyorum. Bir ülkenin kapılarını bütün dünyaya açan çok değerli ve önemli bir şey. Bende bunun başında olduğum için çok mutluyum” dedi.