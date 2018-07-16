Kazdağları "Narconon" programına ev sahipliği yapıyor

Dünya starlarını uyuşturucudan kurtaran ‘Narconon’ programı Kaz Dağları’nda bulunan Kurtuluş Vakfı’nda uygulanıyor

Çok sayıda dünya starını madde ve alkol bağımlılığından kurtaran ilaçsız eğitim ve rehberlik programı ‘Narconon’ ülkemizde Balıkesir’in Edremit ilçesi Kaz Dağları’nda bulunan Kurtuluş Vakfı’nda uygulanıyor. 2013 yılında Narconon International ile imzalanan lisans sözleşmesinden sonra Türkiye temsilciliğini alan ve sonra ‘Narconon Türkiye’ adıyla rehberlik programını yürüten Kurtuluş Vakfı, uzman ekibiyle insanları madde ve alkol bağımlılığından kurtarıyor. ‘Narconon Programı’ kapsamında Narconon merkezlerinde uygulanan bu programla daha önce iki milyondan fazla insanın bağımlılıklarından kurtulduğunu ve bunların arasında dünyaca ünlü sanatçıların da olduğunu dile getiren Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir, programla ilgili şunları söyledi:

“Tam 50 yıldır Amerika, Hollanda, Kanada, İtalya ve İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, başarı oranı 3 yıllık ortalamada yüzde 84 olan, çok sayıda dünya starını da madde ve alkol bağımlılığından kurtaran ilaçsız madde bağımlılığı eğitim programı ‘Narconon’un 5 yıldır temsilcisiyiz. Merkezi Ankara’da bulunan vakfımızda Kazdağları’nın muhteşem doğası içindeki binasında, gönüllü olarak uyuşturucudan kurtulmak için başvuran her yaş grubundan insana destek veriliyor. Yaklaşık 4 ay süren rehberlik programı süresince bağımlılara uyuşturucudan kurtulmaları için egzersiz programıyla kan dolaşımı hızlandırılarak vücuttaki kalıntılar gevşetiliyor. Özel beslenme desteğiyle zehir kalıntıları parçalanıyor ve son aşamada, saunadaki terlemeyle zehirli maddeler vücuttan tümüyle atılıyor” dedi.

Söz konusu program kapsamında tıbbi ilaçların kesinlikle kullanılmadığını ve programa başvuranların bağımlı veya uyuşturucu kullanıcısı olarak adlandırılmadığını dile getiren Tezemir, Narconon’a bağımlılıktan kurtulmak için müracaat eden herkesin öğrenci olarak anıldığını söyledi.