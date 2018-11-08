Kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçakladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi sokak köpeğini boğazından bıçakladı.

Sahilde esnaflar tarafından bakılan sokak köpeği, boğazın kesilmiş halde bulundu. Çay bahçelerinin önündeki iskelede yaralı köpeği bulan vatandaşlar zaman kaybetmeden belediyeye haber verdi. Veteriner tarafından köpeğin boğazına dikiş atılıp tedavisi yapıldı. Köpek klinikte müşahede altına alındı. Olayın faili ise kamera kayıtlarından belirlendi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen G.Y. (58) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, köpeği kendisine saldırdığı için bıçakladığını belirtti. Polis, ifadesini alarak şahsı serbest bıraktı.