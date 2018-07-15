Kepsut’ta 15 Temmuz programı dua ve lokma hayrı ile başladı

Kepsut Kaymakamlığı ve Kepsut Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler merkez çarşı camiinde okunan mevlid-i şerif ile başladı. Okunan mevlid sonrasında şehit ve gazilerimiz için dağıtılan lokma hayırında Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Ismail Cankul hemşehrilerimize lokma dağıttılar. Belediye önünde açılan 15 Temmuz Resim Sergisi’ni vatandaşlar ziyaret etti.

“Şehit ve Gazi yakınları ziyaret edildi”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ve Kepsut Belediye Başkanı Ismail Cankul ilçede bulunan şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.