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Kırmızı et sektörü değerlendirildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin başkanlığında kırmızı et sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin başkanlığında, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve Balıkesir'de faaliyet gösteren kırmızı et kombinası sahiplerinin katılımı ile Balıkesir'de ki kırmızı et sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kırmızı et sektörünün mevcut durumu, geleceği ve sorunlarının görüşüldüğü toplantıda söz alan katılımcılar sektörün sorunlarını dile getirerek uygulamadaki birlikteliğin mevcut sorunları çözeceğini vurguladı. Kesimhanelerde ki standardizasyonun öneminin vurgulandığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

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