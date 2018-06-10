Kitap okuyan öğrencilere bisiklet

Altıeylül belediye başkanı Hasan Avcı okul birincisi öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi.

Altıeylül ilçesinde tüm resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan kitap okuma yarışmasında en çok sayfa okuyan okul birincileri ödüllendirildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı bir ülke için yapılacak en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, "Altıeylül Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz birçok güzel çalışma var. 12 Ocak 2018 tarihinde ‘Haydi Sen De Oku’ protokolü imzaladık. Bu protokolün amacı, ilçemizdeki tüm resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisini kazandırmak. Bu amacı gerçekleştirmek, okumayı teşvik etmek için okul birincilerine hediye edilecek bisikletlerin maddi boyutunu belediye olarak biz üstlendik. Her zaman göz önünde bulundurduğumuz prensip ‘Bir ülke için yapılacak en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır’ prensibidir” dedi.