Koray Avcı: "Türkiye’de Türk Lirası kullanılmalı"

Ünlü sanatçı Koray Avcı yaptığı açıklamada, Ayvalıkgücü Belediyespor yararına Ayvalıklı hayranlarıyla bir kez daha bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konsere, kırmızı-beyazlı camiaya kıymet veren binlerce insanın ilgi gösterdiğini ifade eden Avcı, “Ben bu sezon Ayvalıkgücü için güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. İnşallah bu konser de bu güzelliklerin başlangıcı olur” temennisinde bulundu.

Normal konserlerinin dışında zaman zaman hayır işleri içinde konserler verdiklerini kaydeden ünlü sanatçı Koray Avcı, “Haddimiz yettiğince, haddimiz oldukça yapabildiğimiz şeylerde düzenlenen hayır konserlerine katılıyoruz. Haddimiz olmayan noktalarda ise durduruyoruz kendimizi. Önemli işlerin yapıldığını hissettiğimiz zaman bizde düzenlenen organizasyonlara katılarak, hem ihtiyaç sahibi insanlara destek veriyor, hem de sevenlerimizle birlikte oluyoruz.” dedi.

Son albümün gördüğü ilgiden memnun

’Senin İçin Değer’ isimli son albümünün çok iyi bir trend yakaladığını anlatan Koray Avcı, “Son albümümüz, tıpkı eski albümlerimizle aynı oranda seyrediyor. Eski albümlerde 9-10 hafta listelerin başında yer alıyordu. Hatta 2. albümümüz 1 buçuk yıl sırada kaldı. Bu albümümüzde hemen hemen o duruma gelecek diye düşünüyorum. Çünkü albümde 16 tane eser var. Hatta mevsime göre şarkılar var. Aya göre bile şarkılar var. Mesela Kasım ayı içinde ‘Yine Aylardan Kasım’ şarkısına klip çekilecek. Kasım ayını geçtikten sonra Aralık ayı içinde başka bir klip derken gelecek senenin yaz aylarına kadar sanırım bu albüm devam eder. Zaten dinleyicimiz de mutlu. Birazdan konserde bunu göreceksiniz zaten. Albümdeki şarkılara eşlik ediyorlar ve albümü çok beğendiklerini her fırsatta dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kendi albümlerinin dışında sanatçı arkadaşlarının albümlerinde de görev aldığını hatırlatan Avcı, “Yıldız Tilbe’nin albümünde yer aldık. Nazan Öncel’in albümü yeni çıktı. Biz de o albümlerin içinde yer aldık. Ben şu anda albüm listelerinde ilk üçteyim. Biri Nazan Öncel, biri Yıldız Tilbe, diğeri ben. Albüm listelerinin üç sırasında da ben varım. Yani seslendirdiğim eser var" dedi.

“Ben insanlara olabildiğince düz yaklaşıyorum”

İHA’nın ‘Halk seni çok sevdi ve zirveye çıkardı. Bu konuda neler düşünüyorsun?’ şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Avcı, "Herkes halktan. Sadece yaşayışlar ve sistem farklı. Biz de bazen sistemin içerisinde halktan oluyoruz, bazen olamıyoruz. Bu bizim o anki yaşayışımıza ve düzenimize bağlı. İnsanların beni sevmesinin sebebini inanın bende bilmiyorum. Aslında bu soruyu nasıl cevaplayacağımı bile bilmiyorum. Ben insanlara olabildiğince düz yaklaşıyorum. Onlarda bundan memnun kalıyorlar. Belki de sebebi budur. Ama bende hümanist bir adamım ve tüm insanları seviyorum. Tabii ki beni Koray Avcı yapan herkesi beni yüreğimin derinliklerinde yerleri var” diye konuştu.

“Ülkemde Türk Lirası kullanılmalıdır”

Üzerinde Atatürk resmi olmayan parayı kullanmayı sevmediğinin altını çizen başarılı sanatçı, "Ben bunu daha önceki bir konserimde de dile getirmiştim. Aslında bu bir latifeydi. Euronun 7 buçuk lira olduğu anda biz sahnedeydik. Bu konuda izleyiciler arasından bir latife ortaya atıldı. Ben de Atatürk sevgimi O’na bağdaştırıp, ‘Üzerinde Atatürk resmi olmayan hiçbir parayı kullanmam’ dedim. Bunu söylerken, Avrupa’da ‘Gelin lan buraya Türk parasıyla alışveriş yapın’ diyemem yani. Bu mümkün değil. Kendi memleketimde Türk parası kullandığım için bunu söyledim. Bu benim Atatürk’e olan sevgimi de ortaya koyuyor aslında. Parayı kullanarak, Atatürk sevgimden bahsettim. Tabii ki bu benim için onurdur. Çünkü ülkemde başka bir para birimi kullanılamaz. Tabii ki ülkemde Türk Lirası kullanılmalıdır. Memleketim çok kıymetli. Bayrağım, Atatürk’üm, Türkiye’m çok kıymetli. Ben ülkemi ve milletimi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

İHA muhabirine yaptığı açıklamaların ardından sahneye çıkan Koray Avcı, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla, Ayvalıklı hayranlarına güzel bir gece yaşattı.