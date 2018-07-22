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22 Temmuz 2018 11:31

Körfeze gidecek tatilcilere yol müjdesi

Balıkesir’in körfez bölgesine çıkış yolu olan Edremit Caddesinin bozuk ve yıpranmış olan 600 metrelik yolu kısa süre içinde tamiri yapılarak, hizmete açıldı.

Körfeze gidecek tatilcilere yol müjdesi

22 Temmuz 2018 11:31


Balıkesirlilerin ve yaz döneminde körfez bölgesine seyahat eden vatandaşların sıkça şikayetlerine neden olan Edremit Caddesi Galericiler Sitesi önündeki 600 metrelik yol kazınarak dolguları yapıldıktan sonra sıcak asfalt ile kaplanarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunuldu.


Çalışma kapsamında yağmur suyu hatları da yenilenerek, 600’lük koruge borularla yeni yağmur suyu hatları döşendi. Menholler ve yağmur suyu ızgaraları da yenilendi ve aşırı yağış durumunda taşkına sebep olabilecek yağmur suyu riski yapılan bu çalışma ile ortadan kaldırıldı.


Edremit Caddesinin yol çalışmalarına 2 adet finişer, 40 adet kamyon, 2 adet Tandem asfalt silindiri, 1 adet lastik tekerlekli silindir, 1 adet yapım greyderi ve 60 personel çalıştı.




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