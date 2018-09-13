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Kümese giren sansar muhabbet kuşlarını öldürdü

Balıkesir’de kümese giren bir sansar, 15 bin lira değerindeki muhabbet kuşlarını öldürdü.

Balıkesir'de kümese giren bir sansar, 15 bin lira değerindeki muhabbet kuşlarını öldürdü.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Erhan Ö'ya ait kümese gelen bir sansar, muhabbet kuşlarına ulaşmak için yol bulamayınca kümesin kapısıyla uğraşıp içeri giriyor. Daha sonra muhabbet kuşlarına saldıran sansar, piyasa değeri 15 bin lira olan yaklaşık 15 muhabbet kuşunu tek tek boğuyor. Sabah kümese geldiğinde muhabbet kuşlarını telef olmuş halde bulan Erhan Ö., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, olayın bir sansar tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

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