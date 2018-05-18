KYK öğrencilerinden Kudüs’e tam destek

Yurtlarda kalan öğrenciler mumlar ile ’KUDÜS’ yazdı.

Balıkesir KYK İl Müdürlüğüne bağlı 9 yurtta öğrenciler Kudüs’ün yanında olmak amacıyla “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” pankartı açtı. KYK’lı gençler yurt binalarının dış cephesine projeksiyon cihazlarıyla Kudüs’ün fotoğraflarını yansıttı. İftar sonrasında Kudüs’e destek amacıyla bir araya gelen öğrenciler mumlarla “Kudüs” yazdı.

Türkiye geneli yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan KYK, kutsal topraklardaki İsrail zulmüne karşı sesini yükseltiyor. Tüm yurtlara “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” yazılı pankartlar asan gençlere Kudüs’le ilgili belgesel gösterimi yapıldı.

KYK’lar da kalan öğrenciler daha öncede Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de yapılan Zeytindalı operasyonu sırasında ülke geneli tüm yurt binalarına ışıklarla ’AFRİN’ yazarak Zeytindalı operasyonu ve Mehmetçiğe tam destek vermişti.