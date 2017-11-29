Manda yetiştiricisinin yüzü güldü

Balıkesir’de manda yetiştiricilerinin yüzü güldü. Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, "Anadolu Mandası Islahı Projesi sayesinde nesli tükenmekte olan manda yetiştiricilerinin ve manda sayısının sayısı arttı. Bu sayede manda yetiştiricilerimizin bu kış aylarında bakanlığımızın sağlamış olduğu teşvik desteklerinden manda desteği alarak yüzü güldü. Çalışmalar kapsamında 2011 yılında Balıkesir’de 114 yetiştiricinin bin 43 mandası varken, bu sayı 2017’de bin 291’e yükseldi. Üreticilerimiz malak başına 200 TL, manda başına ise 850 TL destek alıyor. Bu desteğin kışın ödenmesi ise üreticiyi memnun etti" dedi.