Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 16:18

Manda yetiştiricisinin yüzü güldü

Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında manda sayısını arttırmaya çalıştıklarını söylerken, manda ve malak başına bakanlık tarafından verilen desteklerin yetiştiricilere ulaştığını söyledi.

Manda yetiştiricisinin yüzü güldü

29 Kasım 2017 16:18


Balıkesir’de manda yetiştiricilerinin yüzü güldü. Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, "Anadolu Mandası Islahı Projesi sayesinde nesli tükenmekte olan manda yetiştiricilerinin ve manda sayısının sayısı arttı. Bu sayede manda yetiştiricilerimizin bu kış aylarında bakanlığımızın sağlamış olduğu teşvik desteklerinden manda desteği alarak yüzü güldü. Çalışmalar kapsamında 2011 yılında Balıkesir’de 114 yetiştiricinin bin 43 mandası varken, bu sayı 2017’de bin 291’e yükseldi. Üreticilerimiz malak başına 200 TL, manda başına ise 850 TL destek alıyor. Bu desteğin kışın ödenmesi ise üreticiyi memnun etti" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    16°C
  • Cuma
    Sisli
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç