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13 Haziran 2018 12:11

Mültecilere okuma yazma seferberliği

Balıkesir’in Marmara Adasında geçici kimlik belgesi ile yaşayan ve okuma yazma bilmeyen Suriyeli mültecilere kurs verildi.

Mültecilere okuma yazma seferberliği

13 Haziran 2018 12:11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” programı kapsamında Marmara’da düzenlenen okuma yazma kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları, Marmara Kaymakamı Mehmet Tunç ile Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy tarafından takdim edildi.


Geçici koruma kimlik belgesi verilen Suriyeli mülteciler, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında katıldıkları kursun ardından sertifika almaya hak kazandılar.


Marmara Kaymakamlığı, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen okuma yazma seferberliği projesi ile Marmara ilçesinde 8 kurs açıldı. Bu kurslara katılan 63 kursiyerden 40 kursiyer 1. kademe yetişkin okuma yazma kursunu başarıyla tamamlarken, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin 2.kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.


Okuma yazma seferberliği ile amacın, okuma yazma bilmeyen ve öğrenmek isteyen her vatandaşa ulaşılması olduğunu ifade eden Kaymakam Tunç, “Ülkemizde ’Okuma yazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında 1.kademe yetişkin okuma yazma kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyor, sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Sertifika töreninde; Marmara Kaymakamı Mehmet Tunç, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz ile Marmara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Güzelaydın da hazır bulundu.




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