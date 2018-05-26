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26 Mayıs 2018 11:16

Öğrencilerden “Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım” sergisi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından geliştirilen “Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım” yıl sonu sergisi açıldı.

Öğrencilerden “Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım” sergisi

26 Mayıs 2018 11:16


Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, Bengi Şenliği kapsamında ilçedeki ortaokulların katılımıyla “Yıl Sonu Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım” sergisi açıldı. Erdek Öğretmenevi önünde düzenlenen sergide, ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca derslerde yaptıkları ürünler sergilenirken, serginin 2 gün açık kalacağı bildirildi.


Protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen sergiye; Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdem Eren, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz katıldı.




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