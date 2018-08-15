Öğrencilerin piknik coşkusu

43 camide düzenlenen ve beş yüze yakın eğitim gören öğrenci Ayaklı mesire yerinde bir araya geldi. Piknikte başarılı olan öğrencilere Müftü Hacı Öz ve din görevlilere tarafından ödül verildi.

Piknikte Burhaniye Belediyesi tarafından pilav ikramı yapıldı. Müftü Öz, “25 Haziran’da başlayan kurslarımız cuma günü itibariyle sona ermektedir. Bu gün de, kurslara katılan öğrenciler ve din görevlilerimiz ve velilerimizi buluşturduk. Öğrencilerimize hediyeler verdik. Kurslarımıza destek olan, başta Kaymakamımız Hüseyin Öner ve Belediye başkanımız Necdet Uysal olmak üzere, esnaflarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.