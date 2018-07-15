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15 Temmuz 2018 16:47

Ömer Halisdemir anıtı posta pulu olarak basıldı

Altıeylül Belediyesi 15 Temmuz anısına üzerinde ilçede bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtının fotoğrafı bulunan pul bastırdı.

Ömer Halisdemir anıtı posta pulu olarak basıldı

15 Temmuz 2018 16:47


Altıeylül Belediyesi 15 Temmuz ruhunu ve Ömer Halisdemir’i unutmadı. Altıeylül sınırları içinde olan Türkiye’de ilk yapılan anıt olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Ömer Halisdemir anıtını PTT ile anlaşarak posta pulu olarak bastırdı.


Altıeylül Belediyesinde gerçekleşen anı pulu teslim töreninde konuşma yapan Başkan Hasan Avcı “15 Temmuz hatırası olarak, pul bastırmak için PTT ile görüştük ve belediye ambleminin ve 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir anıtımızın fotoğrafının olduğu iki tip pul bastırdık. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına üzerimize düşen vazifeleri yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah milletimizin hafızasından 15 Temmuz’u çıkartmamak, unutturmamak için maksimum gayret sarf edeceğiz ki, 15 Temmuz’da kalkışma yapan, o geceyi yeniden yaşatmak isteyen zihniyet bir daha böyle bir harekete kalkışmasın. Bu millet 15 Temmuz’da çok büyük bir destan yazdı. İnşallah bu yazdığı destanla düşmanlarına çetin bir korku salarak bundan sonra milletimizi, memleketimizi bölmeye çalışanlara fırsat verilmemiş olsun. Biz 15 Temmuz inancı, ideali, şuuru ve bilincini hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Her zaman tetikte olmamız lazım. İnanıyorum ki, bundan sonra Türk Milleti’nin önü açılacaktır” dedi.




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