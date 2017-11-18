Osmanlı dibek kahvesi ilgi görüyor

Bakır cezvelerde mangal ateşinde pişirilen dibek kahvesi, bakır kaplara konularak, lokum, toprak su bardağı ve bakır tepsiyle müşterilere sunuluyor. Dibek kahvesini Osmanlı’dan günümüze kadar gelen geleneği bozmadan pişirerek nostaljiyi bozmadan servis ettiklerini söyleyen işletme yetkilisi Halil Bulut, “Dibek kahvesi, Cunda Adası’ndaki taş kahve ile özdeşleşti ve yeniden ilgi görmeye başladı. Biz de geleneksel dibek kahvemizi, geleneksel biçimde pişirerek, yine geleneksel kaplarda servis etmeye başladık. Osmanlı dibek kahvesinin fiyatı 6 lira, damla sakızlı olanı yine 6 lira ve normal Türk kahvemizin fiyatı da 6 liradır. Kış mevsimine giriyoruz. Artık bitki çayları talep görecek. Bizler de bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık. Faruk Serpil Parkı’nda hizmet vermekteyiz” dedi.