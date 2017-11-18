Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 11:19

Osmanlı dibek kahvesi ilgi görüyor

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen şifalı lezzetler arasındaki dibek kahvesi, Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adası ile özdeşleşerek ülke çapında yeniden ilgi görmeye başladı.

Osmanlı dibek kahvesi ilgi görüyor

18 Kasım 2017 11:19


Bakır cezvelerde mangal ateşinde pişirilen dibek kahvesi, bakır kaplara konularak, lokum, toprak su bardağı ve bakır tepsiyle müşterilere sunuluyor. Dibek kahvesini Osmanlı’dan günümüze kadar gelen geleneği bozmadan pişirerek nostaljiyi bozmadan servis ettiklerini söyleyen işletme yetkilisi Halil Bulut, “Dibek kahvesi, Cunda Adası’ndaki taş kahve ile özdeşleşti ve yeniden ilgi görmeye başladı. Biz de geleneksel dibek kahvemizi, geleneksel biçimde pişirerek, yine geleneksel kaplarda servis etmeye başladık. Osmanlı dibek kahvesinin fiyatı 6 lira, damla sakızlı olanı yine 6 lira ve normal Türk kahvemizin fiyatı da 6 liradır. Kış mevsimine giriyoruz. Artık bitki çayları talep görecek. Bizler de bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık. Faruk Serpil Parkı’nda hizmet vermekteyiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç