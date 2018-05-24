Otomobil durağa daldı: 1 ağır yaralı

Kazada bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Edremit Caddesi’nde bulunan otobüs durağına, direksiyon hakimiyetini kaybeden Türkan A. yönetimindeki 10 AC 462 plakalı otomobil daldı. O sırada durakta otobüs bekleyen Nurdaniye Ö. isimli kadın araç ile durak demirleri arasında sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sağlık ekipleri ile birlikte sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa sevk etti. Ambulans ile hastaneye sevk edilen yaralı Nurdaniye Ö.’nün durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.