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21 Ağustos 2018 18:18

Otomobilde can pazarı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobilde can pazarı

21 Ağustos 2018 18:18


Bandırma-Balıkesir Karayolu 10’uncu kilometresinde meydana gelen kazada, Ş.Ö. yönetimindeki 34 BGG 734 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 10 ALC 63 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların içindeki Ş.Ö., T.Ö., A.Y. ve F.Y., araçların içinde sıkıştı. İlk müdahale diğer sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.


Vatandaşları sıkıştıkları yerden çıkarlarak, Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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