Özel çocuklar ve yaşlılara diş kontrolü

‘Engelli Çocuklarla El Ele’ projesi adı verilen etkinlik, 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri, 10.00-16.00 saatleri arasında Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi binasında düzenleniyor. Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Ege Ağız- Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçeye gelen Ege Ağız - Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği bünyesindeki diş hekimleri, özel çocuklar ve yaşlıların yanı sıra köylerden gelen çocuklara da diş hekimliği hizmeti verdi.

40 yıllık diş hekimi ve yurt genelinde imza attığı sosyal projelerle tanınan derneğin başkanı Ertuğrul Sabah ve diş hekimi eşi Seher Sabah yönetiminde Ayvalık’a gelen 17 diş hekimi, çocuklar ve yaşlılarla tek tek ilgilendi. Korku yaşayanları kurdukları sempatik diyalogla teskin eden hekimler, sadece kontrol değil diş çekimi ve dolgu gibi tedaviler de uyguladı. Katılanlara diş sağlığını korumaları için yapılması gerekenler konusunda uygulamalı bilgi verildi. Diş kontrolü yaptıranlar, Sosyal Hizmet binası bahçesinde İllüzyonist Ferdinand Haralanbidu’nun çarpıcı gösterilerini merakla izledi.

Cumartesi günü Sosyal Hizmet Merkezindeki etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, diş kontrolüne gelen özel çocuklar, erken doğmuşlar bakım evinde kalanlar ve köyden gelen vatandaşlarla sohbet etti. Dr. Ertuğrul Sabah, etkinliğe katılan Başkan Gençer’e de diş kontrolü yaptı.

Ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Özel çocuklarımızın ve yaşlılarımızın diş sağlığı için Ege Ağız- Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği ile el ele verdik. Dr. Ertuğrul Sabah öncülüğünde yürüttüğümüz bu sağlık hizmeti ile çok sayıda özel çocuğun ve vatandaşın hayatına dokunuyoruz. Ayvalık Belediyesi olarak çocukların umutla gülümsemelerine katkıda bulunmak bizleri sevindiriyor. Emeği geçen tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.