(Özel) Derse spor yaparak başlıyorlar

Havaların ısınmasıyla birlikte kapalı alanlarda olan derslere ilgisi azalan öğrencileri okula daha dinç ve istekli olarak getirebilmek için başlatılan müzik eşliğinde sabah sporu uygulaması büyük ilgi görüyor. Öğrenciler sabah sporu ile haftaya, güne ve derse daha zinde başlıyor. Hareketli müzik eşliğinde yapılan spor etkinliği öğrencilerden büyük beğeni topluyor ve okula ilgiyi artırıyor.

Etkinliğin çok güzel ve faydalı olduğunu belirten veliler, çocukların spor yaparak derse girince daha verimli olacaklarını söyledi. Veliler sporla birlikte öğrencilerin okula ve derslere olan ilgisinin arttığını dile getirip uygulamayı başlatan okul yönetimine teşekkür etti.

Yaklaşık 300 öğrencinin müzik eşliğinde yaptığı ve velilerinin de yakından takip ettiği müzikli spor etkinlikleri okul sezonu boyunca düzenli olarak devam edecek.