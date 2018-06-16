Vatandaşların OSB’nin arıtmasının çalışmadığı iddialarını beraberinde getiren dere kirliliği olayında, OSB yönetimi arıtmada bir sorun olmadığını sorunun fabrikaların yağmur suyu kanallarından kaynaklandığını açıkladı.

Altıeylül ilçesine bağlı Kesirven Kırsal Mahallesi’nde yaşanan dere kirliliği mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri bundan 3-4 yıl öncesine kadar tertemiz akan derenin OSB’deki arıtma tesisinin çalışmamasından dolayı kirlendiğini ileri sürdü. Kesirven Kırsal Mahallesi sınırları içinde tarlaların arasından geçerek Üzümlü Çayı’na dökülen ‘Bağlar Deresi’ kirliliğiyle vatandaşları kara kara düşündürüyor. Dere boyunca yer alan tarlalarını kirli suyla sulayamayan köylüler OSB Müdürlüğü’ne yaptıkları başvurudan yanıt alamadıklarını iddia ediyorlar. Mahalle sakinleri dereden hayvanların bile su içmediğini belirterek, yaşanan kirlilikle birlikte tarlalarını sulayamadıklarını belirttiler.

Köy sakini Mehmet Kızmaz Bağlar Deresi’nin 2,5 kilometre uzunlukta olduğunu ve Üzümlü Çayı’na döküldüğünü belirterek deredeki kirlilikten dolayı hayvanların bile su içmediğini ifade etti. Kızmaz şunları söyledi:

“Bu dere eskiden beri Bağlar Deresi olarak geçer. Ama OSB kurulmadan önce çok güzeldi. OSB kurulalı, yani bundan birkaç sene öncesine kadar deremiz çok temiz akıyordu. Ama şu anda 3-5 seneden beri çok kirli akıyor. Hayvanlarımız buradan su içemiyor, köylülerimiz de tarlalarını buradan sulayarak ürün yetiştiremiyor. Bu dere OSB’den döküldüğü Üzümlü Çayı’na kadar toplam uzunluğu 2,5 kilometre. Deredeki suyun kirliliğinden dolayı buralarda kokudan ne tarlaları işleyebiliyoruz ne de hayvanlarımız gelip de bir yudum su içebiliyor. OSB’deki arıtmayı Mayıs ayında devreye soksalar, derenin suyu tertemiz olur. İlk zamanlarda OSB’deki arıtmayı devreye sokuyorlardı ve deremizin suyu tertemiz akıyordu, derenin dibi görünüyordu. Biz telefonla aradığımızda arıtma tesisinin arızalı olduğu, tamir için gerekli makine parçasının gelmediğini, gelince de devreye alınacağını söyleyerek oyalıyorlar. Bununla ilgili kim çözüm üretecekse bu konuşla ilgilenmesi lazım. Arıtmayı yaz ayında devreye alırlarsa kirliliğin yaşanmayacağını düşünüyoruz. Çünkü kışın yağan yağmurlar deredeki kirliliği temizliyor.”

"Sebze satmak içimize sinmiyor"

Kesirven Kırsal Mahallesi sakinlerinden Aydemir Barut ise kirlilik yaşayan Bağlar Deresi’nin civarında 15 dönüm arazisinin bulunduğunu belirterek, yaşanan kirlilikten dolayı tarlalarını sulayamadığını söyledi. Barut, "Bağlar Deresi’nin çevresinde benim 15 dönümden fazla arazim var. Eskiden sebze bahçesi yapıyorduk. Ama sanayi geldiğinden beri sebze bahçesi yapamıyoruz. Bu dereden sulama yapıp da ürettiklerimizi insanlara yedirmek içimize sinmiyor. Dereden sulama yapmadığımız için de ekemediğimizden dolayı bu da gelirimizi etkiliyor. Yetkililerden arıtmadan suyun temiz çıkmasını istiyoruz. Köyümüze Çimento Fabrikası da çok yakın. Eskiden buradan çıkan tozdan duramıyorduk. Özelleştirdiler şimdi bir gram toz yok. OSB’deki arıtma da çalıştığı takdirde deremizin suyu da eskisi gibi zorun olmaz" dedi.

Sorun yağmur suyu kanallarında

Konuyla ilgili İHA muhabirinin ulaştığı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray ise derenin kirliliğine açıklık getirdi. Müdür Eray, "Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtmasında hiç bir sorun yok, çalışıyor. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bazı fabrikaların yağmur suyu kanalları oraya akıyor, deşarjlar yapılıyor. Bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olduğunda, yada bir şikayet olduğunda müdürlük olarak biz görevimizi yapıyoruz. Zaten bu anlamda bazı fabrikalara kesilmiş cezalar bulunuyor. Bu işin tespit edildiğinde cezası var. Balıkesir’de zaten 7 kurumun olduğu bir komisyon var. Bunlar arıtmayı denetliyor. Şikayet olduğunda yada normal zamanda da belli aralıklarla biz denetlememizi yapıyoruz. Hatta şuanda arıtmamızı 3 kat büyütüyoruz. Bakanlıktan onay alındı. 3 bin 300 metreküp olan kapasite 10 bin metreküpe çıkıyor. Aynı zamanda teknolojik olarak daha sınıf atlıyor. Bu kapasite artırımı bittiğinde yağmur suyu kanallarını da arıtmaya dahil edeceğiz. Zaten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kısa süre önce arıtmamızı denetledi ve bir sorun olmadığı anlaşıldı" dedi.