(Özel Haber) Başkan Kafaoğlu’ndan 7’den 70’e herkese açık davet

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tüm gayretlerinin şehre gelen turistleri rahat ettirmek olduğunu söyleyerek ’İyi bir tatil için, değişik lezzetleri tatmak için herkesi Balıkesir’e bekliyoruz" dedi.

Turizm sezonunun açıldığı bugünlerde Balıkesir, dağ, deniz, jeotermal ve gastronomi turizm seçenekleri tatilcileri cezbediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, insanların daha iyi bir tatil geçirmelerini sağlamak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyerek hizmetler hakkında bilgiler verdi. Kafaoğlu, "Balıkesir hem Marmara Denizi’ne hem de Ege Denizi’ne kıyısı olan şehrimiz. Ayrıca 13 ilçemizde jeotermal enerjimiz var, Kazdağlarımız ile Kapıdağ Yarımadamız var.Özellikle yaz turizmi açısından, deniz, kum, güneş açısından turizm bölgelerimiz oldukça hareketli.Altınova’dan başlayarak Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Akçay, Altınoluk sahilleri ile Marmara Denizi’nde Marmara Adası, Erdek, Avşa turizm açısından oldukça hareketli bölgeler. Turistler geldiğinde öncelikle temiz bir yer arıyor ve biz bu hususta öncelikle çevre temizliğini önemsiyoruz. Bu anlamda sahillerimizin temizliğini yapıyoruz, kumsalları tırmık ile temizleyip havalandırıyoruz, diğer yandan sahadaki çöpleri temizliyoruz. İnsanların duş alabileceği, tuvalet ihtiyacını giderebileceği alanlar oluşturuyoruz. Turistler geldiği zaman özellikle bölgede sivrisinek ve kara sinek ile mücadeleye ağırlık veriyoruz. 66 aracımız ve 170 eğitimli personelimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bir adet drone ve biokoptır denilen insansız hava aracımız var. Girilemeyen bataklıkları da bu araçlarla ilaçlayarak insanların rahatsız olmaması adına ciddi gayretlerimiz var" dedi.

Ücretsiz wifi

Başkan Kafaoğlu, şehirde ücretsiz wifi alanları oluşturduklarını anlattı. Zekai Kafaoğlu, "Günümüz iletişim çağı artık cep telefonlarına ve internete bağımlı hale geldik. Gelen vatandaşlarımız kullansın diye ücretsiz wifi noktaları oluşturuyoruz. Biz göreve geldiğimizde 4 noktada bu hizmet vardı ancak yetersizdi. Bunu 25 ayrı noktaya çıkardık ve turizm bölgelerinde yaygınlaştırdık. Yine üniversite hattımızda bulunan otobüslerimize de bu wifi hatlarından koyarak katkıda bulunmak istedik" şeklinde konuştu.

Gastronomi turizmi tercih ediliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, gastronomi turizmine de değinerek, insanların özellikle son dönemlerde gastronomi turizmine de ağırlık verdiğini söyledi. Kafaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıkesir, turizm, tarım ve hayvancılık adına 3 konseptte büyüyebilecek bir şehir. Bu 3 faktörün birbirine zarar vermeden, birbirinin işine karışmadan belli lokasyonlarda bu işi yapmalarını sağlıyoruz. Sanayinin organize sanayi bölgelerinde yapılmasını, tarım ve hayvancılığın yine belli bölgelerde yapılarak hayvansal atıklardan da biogaz elde etmeye yönelik çalışmalarımız var. Çevreyi bu anlamda önemsiyoruz. Gelecek nesillere temiz bir hava, temiz bir su temiz bir toprak bırakmamız lazım. Yoksa bunun vebalini ödeyemeyiz. Ben tatilini Balıkesir’de geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı şehrimize bekliyorum. Balıkesir mutlu ve huzurlu şehir. Sağlıklı gıdanın olduğu bir şehir. Yine Alplerden sonra en yüksek oksijenin olduğu yer yine Balıkesir’de. Balıkesir yine gastronomi turizmi açısından yine potansiyeli olan bir il. Balıkesir, kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta da her zaman ilk 3 ilin içindeyiz. Muz ve çayın dışında bütün ürünler yetişiyor. Özellikle bizim de süt ürünleri açısından bir çalışmamız oldu. 50 çeşit peynirin üretildiği bir iliz. Balkanlardan, Kafkaslardan çeşitli yerlerden göç almışız. Onun için insanların hala butik olarak kendi kültürlerinde olan bu peynirleri ürettiğini görüyoruz. Bunların tespitini de yaptık. Önümüzdeki aylarda da Balıkesir’de bir peynir çalıştayı yaparak kendimizi tescilletmek istiyoruz. Ege ve Marmara sahillerimizde de yine zeytin ve zeytinyağı üretimi var. Ayvalık zeytinyağı, Edremit zeytini, Edremit çizik zeytini buralar coğrafi işaret aldığımız yerler. Özellikle dünya yarışmalarında zeytinyağı ve zeytin konusunda dünya birinciliklerimiz var. Değişik lezzetleri tatmak isteyenleri yine Balıkesir’e davet ediyoruz"