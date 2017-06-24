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24 Haziran 2017 10:00

(Özel Haber) Bayrama şık girecekler

Balıkesir’in merkez Karesi Belediyesi, sosyal bir projeye imza atarak yaşlıları bayrama hazırlıyor.

(Özel Haber) Bayrama şık girecekler

24 Haziran 2017 10:00

Kuaför ve berber ekibi ile yaşlıları evinde ziyaret eden belediye ekipleri, yaşlıların saç bakımlarını yaparken, sakal traşı hizmeti de veriyor.


Karesi Belediyesi ve Kent Konseyi’nin ortak yürüttüğü proje ile yaşlılar bayrama daha şık girecek. Kampanya çerçevesinde berber ve kuaförlerle yaşlıları evde ziyaret eden belediye ekipleri, yaşlı vatandaşları bayrama hazırlıyor. Karesi Belediyesi’nin veri tabanında kayıtlı evden çıkamayan, yaşlı yada bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlara yönelik projede onlarca ev ziyaret edilirken, vatandaşların saç kesimleri yapılarak bayrama hazırlandı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm amaçlarının yaşlıların şık ve bakımlı olarak bayrama girmeleri olduğunu söyleyerek, "Sosyal belediyecilik anlamında Kent Konseyimiz ile beraber projeler yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de ’Yaşlılara bayram şıklığı’ projesiydi. Daha önceden tespit ettiğimiz fiziksel durumlarından dolayı evden çıkamayan yaşlılarımıza hem kuaför hem berber desteği sağlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı bu çalışmanın çok etkisini görüyoruz. Vatandaşlarımız mutlu oluyor" dedi.



İnsan olduğumuzu anladık


Karesi Belediyesi’nin ziyaret ettiği evlerden birinde yaşayan Recai Alptosunoğlu, saçlarını kesen ekiplere teşekkür ederek, "Karesi Belediyesi sürekli olarak beni ziyaret ediyor. Bazen 15 günde bir bazen ayda bir geliyorlar sağolsunlar. 40 günde bir geldiklerinde bende kızıyorum onlara. Bayramda insanların karşısında insan gibi çıkacağım. Birileri gelir elbet, insanların karşısına mağara adamı gibi çıkmayacağız. Camdan ’Merhaba nasılsın’ demeleri bile bize yetiyor. Çok teşekkür ediyorum belediyemize" dedi.




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